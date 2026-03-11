Zelensky visita Espanha nos próximos dias
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visita Espanha nos próximos dias, anunciou hoje a ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles, sem indicar uma data concreta para a deslocação.
"Não podemos esquecer a Ucrânia. (...) O Presidente Zelensky virá nos próximos dias", assegurou Robles, numa conferência de imprensa, sem avançar pormenores adicionais sobre a agenda da visita.
A deslocação será a quarta de Zelensky a Espanha desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.
A mais recente visita ocorreu em novembro passado, quando o chefe de Estado ucraniano esteve em Madrid e visitou o Museu Reina Sofía para ver a obra "Guernica", de Pablo Picasso, considerada um símbolo universal do impacto da guerra sobre a população civil.
Na ocasião, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou um pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de 615 milhões de euros para apoiar as forças de Kiev no conflito com a Rússia.
A Ucrânia enfrenta a invasão russa desde fevereiro de 2022, com Moscovo a controlar atualmente cerca de 20% do território ucraniano.