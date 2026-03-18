ONU diz que central nuclear no Irão atingida por projéctil não tem danos graves

O complexo da central nuclear iraniana de Bushehr, na costa do golfo Pérsico, foi atingida por um projétil, sen causar danos ou vítimas, declarou hoje a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).

O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, reiterou o apelo "para a máxima contenção durante o conflito para evitar o risco de um acidente nuclear".

A central de Bushehr não tinha sido, até agora, alvo de ataques, ao contrário das centrais de enriquecimento de urânio de Natanz e Isfahan, onde a AIEA não detetou qualquer fuga radioativa.

Bushehr foi também poupada durante os ataques, em junho, dos Estados Unidos e de Israel contra centrais nucleares iranianas.

No início deste mês, Grossi insistiu que a AIEA nunca teve provas de que o Irão possuía um plano estruturado para construir uma bomba atómica.

Em 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram uma operação militar contra o Irão, justificada, em parte, pelo argumento de que a República Islâmica está a tentar fabricar armas atómicas, algo que Teerão nega.