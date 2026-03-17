Sporting tenta recuperar do 3-0 frente ao Bodo/Glimt para se estrear nos 'quartos'

O Sporting precisa de recuperar hoje da derrota (3-0) sofrida no estádio do Bodo/Glimt, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, para se qualificar pela primeira vez para os 'quartos'.

A equipa lisboeta foi batida de forma categórica em Bodo, onde os noruegueses marcaram por intermédio de Sondre Fet, aos 32 minutos, de grande penalidade, Ole Blomberg, aos 45+1, e Kasper Hogh, aos 71, sofrendo a derrota mais pesada na época 2025/26 e colocando em risco a qualificação para os quartos de final, que nunca conseguiu atingir na 'era Champions' (desde 1992/93).

Nas duas vezes anteriores em que atingiu os oitavos, o Sporting deixou a 'Champions' com um saldo muito negativo: em 2008/09, o Bayern Munique goleou por 5-0, em Lisboa, e 7-1, na Alemanha (agregado de 12-1, que constitui um recorde da prova), e em 2021/22 o Manchester City impôs-se por 5-0, no estádio José Alvalade, antes de empatar 0-0 em Inglaterra.

A única equipa portuguesa ainda em ação na mais importante prova europeia de clubes apenas conseguiu recuperar uma vez de uma desvantagem de três golos, em 1963/64, quando venceu por 5-0 na receção ao Manchester United, depois de ter perdido em Inglaterra por 4-1, nos quartos de final da Taça das Taças, na caminhada até à conquista do título.

O Sporting defronta hoje o Bodo/Glimt no estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com início às 17:45, que será dirigido pelo árbitro suíço Sandro Schärer.