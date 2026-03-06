Sporting vence Benfica e garante sexta presença consecutiva na 'final four'

O Sporting garantiu hoje a sua sexta presença consecutiva na 'final four' da Liga dos Campeões de futsal impondo-se ao Benfica por 7-4, na segunda mão dos quartos de final, recuperando da derrota averbada na casa dos campeões nacionais.

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, os 'leões', que perderam por 4-3 no encontro da primeira mão, chegaram ao intervalo a vencer por 4-2, na sequência dos golos de Bernardo Paçó, no primeiro minuto, Bruno Pinto (03), de penálti, Wesley França (05) e Tomás Paçó (06), tendo Silvestre Ferreira (13) e Arthur (16) reduzido para os 'encarnados'.

O Benfica, que lidera a Liga portuguesa, igualou a eliminatória no primeiro minuto da segunda parte por intermédio de André Coelho, Tomás Paçó 'bisou', aos 23, e voltou a dar vantagem aos 'leões', anulada por Emerson Santos, aos 26.

Diogo Santos, aos 29, e Bruno Pinto, que também 'bisou', aos 30, garantiram o triunfo do Sporting, numa partida em que os benfiquistas Pany Varela e Arthur foram expulsos, aos três e 30 minutos, respetivamente.

Na 'final four' da 'Champions', a disputar em Pesaro, Itália, entre 08 e 10 de maio, o Sporting, que conta no seu palmarés com dois troféus da 'Champions', conseguidos nas épocas 2018/19 e 2020/21, junta-se às formações espanholas do Palma, que procura o quarto triunfo consecutivo, e do Cartagena, e aos franceses do Etoile Lavalloise.

O sorteio da 'final four' realiza-se em 17 de março, às 11:00 (hora de Lisboa), em Pesaro.