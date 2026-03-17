Plataforma do Subsídio Social de Mobilidade indisponível

A plataforma associada ao Subsídio Social de Mobilidade (SSM) encontra-se temporariamente indisponível devido a trabalhos de manutenção, segundo informação disponibilizada pelas entidades competentes gerando já muitas queixas por parte de operadores e utilizadores.

De acordo com a mesma fonte, a indisponibilidade deverá prolongar-se por alguns dias, não sendo, para já, indicada uma data para a reposição do serviço.

A situação surge numa fase em que têm sido registadas dificuldades no acesso ao sistema por parte de utilizadores, nomeadamente no que diz respeito ao processo de reembolso de viagens.

As entidades responsáveis lamentam os transtornos causados, referindo que a intervenção visa garantir melhorias no funcionamento da plataforma. Entretanto, os utilizadores ficam temporariamente impedidos de aceder aos serviços disponibilizados através do sistema.