Andebol do Marítimo castigado com derrota por 15-0

A equipa de andebol masculino do Marítimo da Madeira Andebol SAD, foi castigada com falta de comparência, e derrota por 15-0, pelo Conselho de Disciplina da Federação de Andebol de Portugal, no jogo que deveria ter disputado frente ao FC Porto, relativa à penúltima jornada da fase regular do 'nacional' masculino da 1.ª Divisão.

As entidades federativas ignoraram as justificações apresentadas pela direção verde-rubra, relembre-se que a equipa viveu uma autêntica ‘odisseia’ na semana que provocou praticamente o fecho da ilha por via aérea devido ao mau tempo, equipa que apesar de tudo, fez tudo para poder estar presente no Dragão Arena para o jogo.