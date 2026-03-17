Eduardo Jesus contesta "delírios" da oposição

"Não vão nesta conversa de dizer mal, leiam os documentos", afirmou Eduardo Jesus, numa reacção ao que considera serem "delírios" da oposição em relação ao que tem sido feito na defesa da floresta e prevenção de fogos florestais e rurais.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura recordou as centenas de hectares de floresta que foram limpos e reflorestados.

Recomendou a leitura do Inventário Florestal que mostra, por exemplo, que a floresta Laurissilva "cresceu 6%".