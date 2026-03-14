Daniel Jesus pede maior equilíbrio entre as áreas da educação artística

Daniel Jesus defendeu que o futuro da educação artística na Madeira deve passar por um maior equilíbrio entre as diferentes áreas que a compõem, nomeadamente a prática instrumental, a expressão dramática e a dança.

A ideia foi partilhada durante a mesa redonda dedicada aos “50 anos da Autonomia e o impacto na Educação na Madeira”.

Segundo o docente, muitas vezes estas componentes não estão presentes de forma equilibrada nas aulas, situação que considera importante corrigir no futuro.

“É importante encontrar um equilíbrio entre a prática instrumental, a expressão dramática e a dança”, afirmou.

Na sua perspectiva, a diversidade das linguagens artísticas permite responder melhor aos interesses dos alunos.

Daniel Jesus destacou que, dentro da educação artística, existe uma vantagem importante: os alunos tendem a envolver-se facilmente com pelo menos uma destas áreas.

“Se o aluno não gosta de cantar, gosta de dançar. Se não gosta de dançar, gosta de tocar instrumentos”, explicou.

Para o professor, a chave está na forma como os docentes gerem o tempo de aula e equilibram as diferentes dimensões da educação artística.

Esse equilíbrio pedagógico, concluiu, será determinante para continuar a desenvolver a educação artística nas escolas da Região.