Bina Pereira garante que rastreio do cancro do pulmão já está a ser preparado

"Este projecto de resolução não acrescenta nada ao que está a ser feito no Serviço Regional de Saúde", afirmou Bina Pereira. num comentário ao projecto de resolução, do PS, sobre o rastreio do cancro do pulmão.

O rastreio recomendado pelo PS, garante a deputada do PSD, já está a ser preparado pelo Serviço Regional de Saúde e lembra os rastreios de outros tipos de cancro, realizados na Região há décadas.

Bina Pereira referiu o rastreio da doença obstrutiva crónica que está em curso e as medidas que está a ser tomadas, nomeadamente aquisição de equipamentos e formação de profissionais, para o rastreio do cancro do pulmão.

Uma proposta "apenas para marcar agenda" é como classifica o projecto de resolução socialista.