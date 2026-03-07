BE sensibiliza para necessidade de continuar a lutar pela igualdade de direitos

'Nem menos, nem mais, direitos iguais' é o lema do manifesto que hoje foi entregue, no Funchal, numa acção levada a cabo pelo Bloco de Esquerda, e que pretendeu sensibilizar para a necessidade de continuar a lutar pela igualdade de direitos entre mulheres e homens, bem como denunciar situações de discriminação e violência que ainda persistem na sociedade.

Numa iniciativa alusiva ao Dia Internacional da Mulher, os bloquistas afirmaram que a data não deve limitar-se a gestos simbólicos. “Não queremos flores para fazer esquecer as discriminações e desigualdades sociais e laborais”, refere o documento, acrescentando que o dia deve servir para exigir justiça e para recordar a necessidade de “condenar todo o tipo de violência contra a mulher”.

O BE defende a promoção de acções concretas que contribuam para a conquista de direitos iguais para todas as pessoas. Entre os princípios destacados pelo partido estão a igualdade de género, o direito de cada pessoa tomar decisões sobre o seu próprio corpo, a protecção efectiva das vítimas de violência e o direito a amar quem se quiser.



No documento, os bloquistas afirmam ainda que o feminismo não é uma causa exclusiva das mulheres, mas sim de todos os que defendem a igualdade de direitos. “Ser feminista não é uma escolha exclusiva da mulher. É de quem defende direitos iguais para toda a gente”, lê-se no texto.



A mensagem final sintetiza o espírito da campanha: “Temos o direito a viver sem medo. O lugar da mulher é onde ela quiser.”

