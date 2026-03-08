Teerão lançou 16 mísseis e mais de 117 drones contra Emirados Árabes Unidos

O Irão lançou 16 mísseis balísticos e mais de 117 drones em novos ataques hoje aos Emirados Árabes Unidos, anunciaram as autoridades locais.

O Ministério da Defesa afirma ter intercetado todos os 16 mísseis, enquanto um 17.º caiu no mar e que apenas quatro drones caíram no território.

O governo dos Emirados disse estar pronto para "enfrentar com firmeza" as ameaças, mas não indicou quais os locais atingidos.

Hoje, o Presidente do Irão ameaçou aumentar os ataques a alvos norte-americanos em toda a região, face aos contínuos ataques israelitas e norte-americanos.

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo abatido durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

Uma assembleia de peritos xiitas já escolheu um novo líder, ainda desconhecido, que irá substituir o Conselho de Liderança Iraniano que assume a direção o país.

O Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.