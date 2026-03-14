Mulher esquece panela ao lume e acciona bombeiros no Bairro do Hospital

Uma panela esquecida ao lume numa habitação no Bairro do Hospital, no Funchal, mobilizou, há instantes, cinco viaturas e 14 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Segundo apurou o DIÁRIO, a residente, uma mulher de 55 anos, tomava medicação que causa sonolência, o que terá contribuído para o esquecimento da panela ao lume. O alerta foi dado por uma vizinha, que detectou excesso de fumo a sair do apartamento.

No local, os bombeiros procederam à ventilação da habitação e à remoção da panela, não sendo necessário transportar a moradora para o hospital. A situação ficou rapidamente controlada, não havendo registo de feridos nem danos materiais.