 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Falso alarme acciona bombeiros para o Cabo Girão

Alerta dava conta de uma alegada situação de perigo à integridade física

None
Foto DR

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e a Polícia de Segurança Pública (PSP) foram mobilizados no início da tarde de hoje para o Cabo Girão, na sequência de um alerta que dava conta de uma alegada situação de risco envolvendo uma pessoa no local.

De acordo com informações apuradas, o alerta apontava para uma possível situação de perigo para a integridade física de um indivíduo, o que levou à rápida deslocação dos meios de socorro e das autoridades.

Contudo, após a chegada ao miradouro, as equipas não localizaram qualquer pessoa que correspondesse à ocorrência comunicada. Também o segurança presente no espaço revelou não ter conhecimento de qualquer situação anómala ou pedido de ajuda.

Depois de realizadas as verificações necessárias nas imediações, a ocorrência foi dada como inconclusiva.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo