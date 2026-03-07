“O Estado tudo deve fazer para proteger os portugueses no estrangeiro”

O secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, apelou hoje à criação de um plano do Governo para mitigar os efeitos da guerra no Médio Oriente sobre os custos de vida das famílias portuguesas.

“O PS defende um plano de mitigação dos efeitos da guerra que se vão sentir nos custos de vida das famílias portuguesas. Como se sabe, o governo anunciou uma redução de três cêntimos por litro de combustível. Esses três cêntimos correspondem ao aumento que o governo tinha feito no final do ano passado. O governo tem de criar um plano que mitigue os efeitos da guerra nos combustíveis, bens alimentares e nos empréstimos à habitação.”

O dirigente anunciou encontros com transportadores de mercadorias e bens alimentares para avaliar o impacto do aumento dos custos de combustível sobre os preços:

“São sectores que serão directamente afectados pelo aumento dos custos com os combustíveis, que depois repercutirão nos custos de vida das pessoas.”

José Luís Carneiro apelou também à mobilização de recursos europeus para repatriar portugueses no estrangeiro em segurança:

“Já no debate com o Primeiro-Ministro disse que o Governo devia activar o mecanismo europeu para mobilizar recursos aéreos e europeus comuns para repatriar os portugueses que se encontram fora. Devo dizer que nestes últimos dois dias recebi mensagens de dezenas de portugueses que estavam sem esse apoio. O Estado tudo deve fazer para garantir a protecção e o repatriamento destas pessoas em condições de segurança.”