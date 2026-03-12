Graham Potter renova contrato como seleccionador da Suécia até 2030

O treinador inglês Graham Potter renovou contrato com a seleção sueca até 2030, a duas semanas do inicio dos play-off de qualificação para o Campeonato do Mundo de futebol de 2026, anunciou hoje a federação sueca.

Graham Potter assinou no final de outubro de 2025 para substituir o dinamarquês Jon Dahl Tomasson e o seu contrato inicial previa os dois últimos jogos da fase de qualificação para o Mundial -- já com a Suécia eliminada -- e a repescagem.

"Durante o seu curto período, Graham [Potter] causou uma grande impressão com a sua personalidade fantástica e atitude profissional", disse em comunicado o ex-futebolista e atual diretor da seleção da federação sueca Kim Källström.

Potter comandou a Suécia em dois jogos até ao momento, sem conseguir qualquer vitória: a sua estreia terminou com uma derrota por 4-1 frente à Suíça, seguida de um empate a 1-1 frente à Eslovénia.

No play-off para o Mundial, a Suécia vai defrontar a Ucrânia, em Valência, em 26 de março, e, caso avance, vai disputar uma das vagas ainda em aberto com o vencedor do confronto entre a Polónia e a Albânia, em Estocolmo.

O técnico britânico, de 50 anos, conta com uma vasta experiência no futebol sueco, tendo comandado com sucesso o Östersund (2011-2018), antes de assumir o comando de equipas no seu país natal (Swansea, Brighton, Chelsea e West Ham).

Jon Dahl Tomasson, que esteve no cargo durante um ano e meio, foi despedido em meados de outubro depois de ter conquistado apenas um ponto em quatro jogos, incluindo duas derrotas consecutivas em casa contra a Suíça e o Kosovo, que ditaram a eliminação.

A Suécia continua na luta pelo apuramento para o Mundial2026, que vai ser disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá, de 11 de junho a 19 de julho, após vencer o seu grupo na Liga das Nações.