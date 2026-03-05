A notícia que faz a manchete na edição do seu DIÁRIO desta quinta-feira revela que os bananicultores recebem mais de um milhão de euros. A GESBA vai distribuir dividendos pelos 2.800 produtores e cria compensação extraordinária de 250 mil euros para perdas causadas pelas intempéries.

Nesta edição destacamos, também, que um alerta das autoridades suíças levou a Polícia Judiciária a identificar e deter homem de Câmara de Lobos, que foi condenado a 11 anos de prisão por violar e filmar menores.

ETAR do Caniço exige acordo é outra das notícias que chamamos à primeira página. Santa Cruz quer avançar com obras até dois milhões, mas pede cooperação e financiamento do Governo Regional para remodelar estação marcada por queixas de odores e descargas.

Nestas páginas leia o testemunho de uma madeirense em Abu Dhabi, que descreve noites de alerta com drones e mísseis interceptados, admite momentos de medo, mas garante que as autoridades têm mantido a tranquilidade na cidade. “Ouvi mísseis perto de casa”, revela.

Da Choupana para a ‘Champions’ merece, igualmente, destaque. Haikin e Rui Silva, que coincidiram no Nacional, reencontram-se agora em balizas opostas no Bodo/Glimt-Sporting dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

