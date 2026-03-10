Apesar da recente ruptura política no executivo municipal, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente assegura que o funcionamento da autarquia não será afectado e que os serviços continuam a responder às necessidades da população.

Num comunicado divulgado há momentos pela autarquia, José Carlos Gonçalves sublinha que a Câmara mantém plena capacidade para enfrentar os desafios do concelho, mesmo depois de ter retirado os pelouros e as funções em permanência aos vereadores Helena Freitas e Fábio Costa, na sequência da perda de confiança política.

“O município continua plenamente preparado para responder aos desafios do concelho. Os serviços municipais mantêm-se organizados e capacitados, assegurando o normal funcionamento da Câmara Municipal e a continuidade do trabalho em curso”, refere o presidente.

A posição surge num momento de instabilidade no executivo, desencadeado pelo voto contra dos dois vereadores relativamente à reabertura da empresa Naturnorte, entidade responsável pela gestão das Grutas e Centro de Vulcanismo de São Vicente.

A divergência expôs fracturas internas no executivo e levou o autarca a retirar-lhes as responsabilidades políticas que exerciam.

Apesar desse cenário, José Carlos Gonçalves faz questão de valorizar o papel dos funcionários municipais, apontando-os como elemento central para garantir a estabilidade institucional e a continuidade do serviço público.

O presidente destaca “o profissionalismo e o empenho dos trabalhadores da autarquia”, sublinhando que existe uma equipa preparada e comprometida com o interesse público e com a resposta eficaz às necessidades da necessidades da população vicentina.

Na mesma nota, o autarca reafirma a sua determinação em continuar a liderar o município com responsabilidade e proximidade, garantindo que o foco da acção política continuará a ser o desenvolvimento do concelho e o bem-estar dos munícipes.

“Continuaremos a trabalhar com responsabilidade, proximidade e dedicação, colocando sempre o interesse da população vicentina e o desenvolvimento do concelho no centro da nossa acção”, refere ainda José Carlos Gonçalves.

Com esta mensagem, o presidente procura transmitir um sinal de estabilidade institucional, numa altura em que a retirada de pelouros aos dois vereadores veio acentuar a crise política no executivo municipal.