Governo britânico "atento aos riscos" económicos de guerra no Médio Oriente

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou hoje estar "atento aos riscos" económicos decorrentes do conflito no Médio Oriente devido à subida acentuada dos preços dos hidrocarbonetos, que suscita receios de uma crise grave.

"Quanto mais tempo durar, maior será o risco de impacto na nossa economia, na vida de todos e em todas as empresas", afirmou, durante uma visita a um centro comunitário em Londres, dizendo que está "atento aos riscos" relacionados com esta guerra, que entrou hoje no décimo dia.

Starmer acrescentou que a ministra das Finanças, Rachel Reeves, "está em contacto diário com o Banco de Inglaterra para garantir que nos mantemos um passo à frente", estimando que o preço máximo dos preços da energia, em vigor até junho, deverá proteger os consumidores a curto prazo.

Reeves deverá participar hoje numa reunião dos ministros das Finanças do G7, que podem decidir recorrer às reservas estratégicas de petróleo para tentar atenuar a subida do preço do barril, consequência da guerra no Médio Oriente.

Keir Starmer afirmou, no entanto, que a economia e as finanças britânicas estavam "mais resilientes" do que no início da guerra na Ucrânia, que fez também disparar os preços da energia em 2022.

O chefe do executivo britânico também comentou as relações com a Casa Branca, após o Presidente norte-americano, Donald Trump, o ter atacado várias vezes, criticando nomeadamente a recusa de Londres em autorizar os Estados Unidos a utilizar as bases militares britânicas para conduzir os ataques iniciais contra o Irão.

"As conversas com os nossos homólogos americanos decorrem a todos os níveis, constantemente, todos os dias. É a própria natureza da relação" entre Londres e Washington, assegurou Keir Starmer, que falou por telefone no domingo com o Presidente norte-americano, pela primeira vez desde o início da guerra, em 28 de fevereiro.

No entanto, ele reafirmou que "as decisões relativas ao interesse superior do Reino Unido são decisões que cabem ao primeiro-ministro britânico".

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o líder religioso islâmico Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.