Israel anuncia primeiras baixas militares no Líbano desde início da guerra
As forças armadas israelitas anunciaram que dois dos seus soldados morreram hoje em combates no sul do Líbano, constituindo as primeiras baixas militares desde o início da guerra com o Irão.
Um dos soldados foi identificado como Maher Khatar, de 38 anos, da aldeia drusa de Majdal Shams, nos Montes Golã, anexados por Israel. O exército não divulgou o nome do segundo soldado, pois a sua família ainda está a ser notificada.
A guerra, que Israel e os Estados Unidos iniciaram com ataques aéreos em 28 de fevereiro, já matou pelo menos 1.230 pessoas no Irão, mais de 300 no Líbano e cerca de uma dúzia em Israel, de acordo com autoridades. Há também seis soldados norte-americanos entre os mortos.
O conflito abalou os mercados globais, interrompeu as viagens aéreas e enfraqueceu a liderança do Irão com centenas de ataques aéreos israelitas e americanos.
O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, disse hoje que o efeito da guerra sobre a indústria petrolífera continua a aumentar, alertando que em breve poderá tornar-se mais difícil produzir e vender petróleo.
Alguns produtores regionais, incluindo o Iraque, já reduziram a produção devido aos perigos no Estreito de Ormuz.