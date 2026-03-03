Actividades da Semana da Protecção Civil previstas para esta terça-feira foram canceladas

As actividades previstas para hoje, terça-feira, no âmbito da Semana da Protecção Civil, na Praça do Povo, foram canceladas. Em causa estão as condições atmosféricas.

"A decisão foi tomada tendo como prioridade a segurança de todos os participantes, colaboradores e público em geral", aponta uma nota divulgada nas redes sociais do Serviço Regional de Protecção Civil.

O dia de hoje seria dedicado à emergência pré-hospitalar, especialmente dedicado ao Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER), com participação da EMIR, Cruz Vermelha, Corpos de Bombeiros e Exército. Estava ainda prevista a realização de um rastreio de saúde.