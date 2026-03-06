Governo reforça: ETAR do Caniço é responsabilidade da Câmara

O presidente do Governo Regional e do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, respondeu hoje ao apelo da presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, sobre a necessidade de solução para a ETAR do Caniço.

À margem da visita às obras de melhoria energética no Hospital Dr. João de Almada, Albuquerque afirmou que a intervenção na ETAR deve passar pela acção da própria câmara municipal, que detém competências para executar obras e realizar os investimentos necessários. Segundo o presidente, pode ser formalizado um protocolo ou contrato, mas a ênfase deve estar na responsabilidade da CMSC em promover e concretizar a solução.

O governante sublinhou ainda que o Governo Regional tem realizado investimentos significativos em Santa Cruz, incluindo requalificação de vias e escolas, habitação e outras infra-estruturas, e reforçou que as câmaras municipais são eleitas para executar obras e devem assumir essas responsabilidades.

O apelo da CMSC surge na sequência de críticas sobre o funcionamento da ETAR do Caniço. Élia Ascensão pediu aos vereadores do PSD que se unam ao executivo municipal na defesa de uma solução para a infra-estrutura, lamentando que a questão tenha sido usada como “arma de arremesso político” na Assembleia Legislativa da Madeira, em vez de privilegiar o diálogo institucional e a resolução prática do problema que afecta o concelho há mais de sete anos.