JPP defende valorização e dignificação do mercado de agricultura biológica do Funchal

Rafael Nunes apresentou um projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional que tome medidas para a valorização e dignificação do mercado de agricultura biológica do Funchal, na Avenida Arriaga.

O JPP lembra que este mercado vai completar 20 anos, garantindo a "venda directa de produtos de extrema qualidade" mas está votado ao abandono da parte do governo e da Câmara do Funchal.

Rafael Nunes não tem dúvidas de que a continuidade do mercado está "ameaçada", depois de, em 2024, terem sido retirados os apoios logísticos, nomeadamente as tendas e os expositores.

Uma realidade que contrasta com o que foram as promessas, em 2022, do Governo Regional da autarquia.