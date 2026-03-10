Promessa de requalificação da Matur não passou da intenção

Uma promessa: o projecto de requalificação dos terrenos do antigo hotel Atlantis, na Matur, fica concluído até final de 2007. A notícia tinha por base declarações do secretário regional do Equipamento Social e Transportes, Santos Costa, mas a verdade é que esse projecto nunca passou sequer do papel.

O DIÁRIO noticiou, em 2006, que esse espaço deveria ser dotado de um parque de lazer multifuncional e várias estruturas de apoio, como um bar, zonas de prática de exercício físico para todas as idades e ainda instalações sanitárias.

Este era um projecto incluído no Programa de Governo e deveria estar concluído até 2008. O objectivo da tutela passava por lançar o concurso público até final de 2006.

Também o Grupo Espírito Santo (GES) estava a desenvolver estudos para desenvolvimento de um projecto imobiliário nos terrenos que possuía nessa zona da Matur. O objectivo era contar não só com a vertente habitacional, mas também comercial.