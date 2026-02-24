IL contra a intenção de “taxar tudo o que mexe”

O deputado da Iniciativa Liberal quer ficar a conhecer a legislação que vai regular o sector do turismo na Madeira, dando como exemplo o alojamento local no Funchal ou as taxas sobre as rent-a-car.

Gonçalo Maia Camelo lamenta que a solução no país seja a de taxar tudo o que mexe. “Se mexe, taxa”.

Quis saber para onde vai as verbas arrecadadas por estas várias taxas municipais. No programa UPGRADE apontou o facto de o Governo pedir às autarquias planos sobre os investimentos realizados, mas pediu igual acção ao Executivo.

Albuquerque disse que o Governo Regional não recebe nada com as taxas municipais. Deixou um convite ao deputado para visitar zonas já recuperadas com as verbas arrecadadas.