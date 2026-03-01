Renovamento Carismático encheu auditório do Colégio de Santa Teresinha

Decorreu esta manhã, no auditório do Colégio de Santa Teresinha, a XVI Assembleia do Renovamento Carismático Católico da Diocese do Funchal, que teve como pregador o padre Paulo Sérgio e contou com a presença do bispo D. Nuno Brás.

Partindo das leituras e do Evangelho, o bispo do Funchal “desafiou os presentes a seguirem as peugadas da conversão, o abdicar das suas seguranças e arriscar o caminho para onde Deus quiser, como Abraão”, segundo descreve uma nota deste movimento católico. No final, houve “uma chamada de atenção aos carismáticos e a todos os cristãos, no sentido de ser fundamental os católicos estarem sempre e inequivocamente em comunhão com o Papa e as suas orientações”.

O lema da Assembleia do Renovamento Carismático Católico - “É o Senhor” - foi o ponto de partida para o pregador, o sacerdote Paulo Sérgio, convidar a plateia a fazer uma viagem pela história da salvação como catalisador para uma introspecção às histórias individuais e à cura interior. “Um desafio, feito de forma entusiástica e realista, a cada um reconhecer a presença de Jesus no dia a dia de cada cristão, viver essa realidade de um Deus vivo que caminha com todos os peregrinos, como garante único da cura e libertação, abandono-me a Ele e que a sua graça flua através do sacerdote. De forma humilde mas firme, alertou: não tenho poderes de cura, só Deus os tem”, lê-se na mesma nota.

O padre Paulo Sérgio fez ainda “referência aos vazios e às formas encontradas para os preencher, tantas vezes desalinhadas com a lei de Deus” e sublinhou: "o Espírito não te acusa. Mas o teu coração tem sede de uma presença mais justa e transformadora pela força do Espírito. Procura-a. Deixa-te transformar".

A Assembleia teve momentos de vivência do Espírito Santo, nomeadamente a Adoração Eucarística e a própria Eucaristia. A abertura foi conduzida com “a exposição do Santíssimo Sacramento, uma mais-valia para o êxito da Assembleia, com o coro em alta performance, o que ajudou os participantes a elevar os corações ao Espírito Santo”.

A coordenadora da Equipa de Serviço Diocesana, Maria da Paz Carvalho, todos os presentes e agradeceu o empenho da equipa que tudo fez para proporcionar nesta Assembleia um encontro pessoal com Jesus. Reforçou também o compromisso da Equipa Diocesana com o Bispo da Diocese do Funchal, num espírito de plena comunhão e unidade cristã.