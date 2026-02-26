 DNOTICIAS.PT
Galho suspenso ameaçou via pública em Santa Luzia

Bombeiros empenharam viatura-escada

Um galho de árvore partido ficou suspenso, esta tarde, na Rua Pedro José de Ornelas, em Santa Luzia, nas proximidades do Colégio Santa Teresinha, representando perigo para quem circulava na via pública.

Alertados pelas 13h10, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se ao local com uma viatura-escada para proceder à remoção do galho e garantir condições de segurança. O ramo terá sido entretanto retirado pelos serviços camarários.

