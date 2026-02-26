Funchal recebe XVI Assembleia do Renovamento Carismático Católico

A Diocese do Funchal acolhe neste domingo, 1 de Março, a XVI Assembleia do Renovamento Carismático Católico, sob o lema 'É o Senhor'. A Eucaristia será presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

O encontro terá lugar no Colégio de Santa Teresinha e inclui um programa diversificado, com momentos de espiritualidade orientados pelo sacerdote Paulo Sérgio, assistente do Renovamento Carismático Católico na Diocese do Funchal. A iniciativa é dirigida a todos os grupos de oração da Madeira, bem como a cristãos interessados em participar e aprofundar a fé, promovendo a renovação espiritual e a vivência do Espírito Santo.

Os crachás de acesso à Assembleia têm um custo de sete euros e podem ser adquiridos junto da Equipa de Serviço Diocesana, na Livraria Paulinas ou nos grupos de oração do Renovamento Carismático Católico.

O programa da jornada inclui acolhimento, oração da manhã, ensinamentos, celebração mariana, adoração e Eucaristia, com intervalos e almoço ao longo do dia.