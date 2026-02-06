Ferrero aumenta vendas em 4,6% para 19,3 mil milhões de euros em 2024/2025

O grupo Ferrero, detentor de marcas como Nutella ou Kinder, registou vendas de 19,3 mil milhões de euros no ano fiscal terminado em agosto de 2025, mais 4,6% do que no período homólogo, informou hoje a empresa.

Em comunicado, o grupo justificou este crescimento como resultado da estratégia de inovação e expansão do portefólio de produtos, bem como com as aquisições feitas neste período.

A empresa reforçou a sua plataforma de desenvolvimento futuro com um investimento adicional de 1,1 mil milhões de euros em 2024/2025, bem como pela compra da WK Kellogg Co., concluída em setembro de 2025.

Citado em comunicado, o diretor financeiro do grupo (CFO), Daniel Carretero, afirmou: "A nossa estratégia de crescimento, baseada na inovação e na expansão do portefólio para novas categorias e mercados, continua a gerar resultados".

"O aumento do investimento em ativos realizado em 2024/2025, aliado às nossas recentes aquisições, reflete a nossa aposta no futuro e a capacidade de investir a longo prazo. Continuamos a fomentar a inovação e a responder às necessidades dos mercados locais", acrescentou o responsável.

A empresa reafirmou que estes resultados reforçam a solidez da estratégia do grupo e o compromisso com a inovação e a expansão global das marcas.

O grupo Ferrero, reconhecido por marcas como Nutella, Kinder, Ferrero Rocher e Tic Tac, conta com 36 unidades industriais e 48.697 colaboradores em todo o mundo.