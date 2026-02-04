Bastonária da Ordem dos Nutricionistas em visita à Madeira para resolver impasse nos estágios do SESARAM

A bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Liliana Sousa, realiza amanhã uma visita oficial à Região Autónoma da Madeira. O principal objectivo da deslocação é resolver o impasse que, há cerca de um ano e meio, impede a realização de estágios profissionais no Serviço Regional de Saúde (SESARAM) — uma etapa obrigatória para que os novos licenciados possam exercer a profissão.

A manhã será marcada por uma reunião decisiva, às 11 horas, com o Conselho de Administração do SESARAM, no Hospital Nélio Mendonça. Em causa está a suspensão dos estágios decorrente de alterações estatutárias impostas pela Assembleia da República.

A Ordem espera encontrar na nova administração do SESARAM a abertura necessária para retomar a formação, garantindo assim a renovação geracional de nutricionistas no serviço público de saúde madeirense.

A agenda inclui ainda uma componente de auscultação directa:

Pelas 12h30, a Bastonária e a Vogal da Direção Nacional, Diana Silva, reúnem-se com os nutricionistas do SESARAM no refeitório do hospital. Visita técnica: Será realizada uma visita ao Serviço de Nutrição para conhecer de perto os desafios e a realidade local dos profissionais que já integram a instituição.

No período da tarde, pelas 17 horas, a comitiva da Ordem será recebida por Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude. O foco deste encontro é a criação de um protocolo que permita a entrada de estagiários em entidades tuteladas por esta secretaria, expandindo a atuação dos nutricionistas para as áreas social e da juventude.