PR timorense felicita eleição de Seguro com resultado inequívoco

O chefe de Estado de Timor-Leste, José Ramos-Horta, felicitou hoje António José Seguro pela eleição como Presidente e salientou que o resultado reafirma o compromisso de Portugal com os valores da democracia, liberdade e Estado de Direito.

"É com grande satisfação que apresento a Vossa Excelência, as minhas calorosas felicitações pela sua eleição como Presidente da República Portuguesa, na segunda volta das eleições presidenciais realizadas no passado dia 08 de fevereiro de 2026", pode ler-se numa carta enviada por José Ramos-Horta ao Presidente eleito.

Na carta, o também prémio Nobel da Paz destaca a "expressiva participação cívica do povo português", considerando que o resultado "claro e inequívoco" da eleição "constitui uma reafirmação notável do compromisso de Portugal com os valores da democracia, da liberdade e do Estado de Direito".

"Timor-Leste acompanha com particular apreço este momento da vida democrática portuguesa, país irmão com o qual partilhamos laços históricos, culturais e humanos profundos", afirma o Presidente timorense.

José Ramos-Horta manifesta também a "firme vontade" de Timor-Leste "continuar a aprofundar as excelentes relações de amizade, cooperação e solidariedade" entre os dois países.

António José Seguro foi eleito este domingo Presidente da República com dois terços dos votos expressos, com cerca de 3,48 milhões, quando faltam apurar 20 freguesias.

André Ventura obteve mais de 1,7 milhões de votos.

O Presidente da República eleito alcançou uma percentagem próxima dos 67%, enquanto o líder do Chega superou os 33%.

António José Seguro toma posse do cargo no dia 09 de março.