Ventura diz existir "todas as condições" para uma "boa cooperação" com Seguro

O candidato presidencial derrotado e líder do Chega disse hoje que existem "todas as condições" para uma "boa cooperação" com o futuro chefe de Estado, António José Seguro, sem "nenhum drama".

"Temos todas as condições para uma boa cooperação a partir de agora. No sentido em que falei com o doutor António José Seguro, falei com o Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa], estas eleições decorreram com a normalidade necessária e correram com aquilo que tinha que acontecer: o resultado já foi verificado e temos uma margem significativa que permite dizer já quem é o Presidente da República", sustentou André Ventura, à saída da noite eleitoral, no hotel Marriott, em Lisboa.

Depois de ter reconhecido a derrota na segunda volta das eleições presidenciais -- vencidas pelo socialista António José Seguro, com cerca de 66% dos votos -- o líder do Chega, partido com o segundo maior grupo parlamentar, lembrou que felicitou o seu adversário.

"O meu adversário sabe também que temos hoje caminho para continuar naquilo que o país precisar, em cooperação, como sempre foi. Não há aqui nenhum drama em relação a isso", acrescentou.

Ventura negou ter feito campanha a pensar em ser primeiro-ministro -- depois de ter dito no seu discurso final da noite que o país o colocou nesse caminho.

"Em qualquer circunstância, nestas eleições tínhamos um objetivo. Esse objetivo, tal como era vencer as eleições presidenciais, não aconteceu. Porém, acho que é evidente e justo, tal como eu disse, reconhecer que há um crescimento exponencial face à primeira volta, isso é evidente. O meu adversário também teve isso. Há um resultado que é o melhor de sempre em relação a todas as eleições e, em qualquer comparativa, há uma subida muito significativa", realçou.

Com 99,20% dos resultados apurados, de acordo com a Secretaria-Geral da Administração Interna, André Ventura obteve, na segunda volta das presidenciais, cerca de um milhão e setecentos mil votos.

Comparativamente à primeira volta reforçou o seu resultado em cerca de 400 mil boletins, e face ao resultado do Chega nas legislativas de 2025, aumentou 300 mil.

Já em relação ao resultado da Aliança Democrática (AD), coligação PSD/CDS, citada pelo candidato, o resultado de André Ventura supera o primeiro em percentagem mas não em votos absolutos: a AD conquistou um milhão e novecentos mil votos.