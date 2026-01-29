Metsola manifesta solidariedade às vítimas e agradece a quem protege vidas

A presidente do Parlamento Europeu (PE), Roberta Metsola, manifestou hoje solidariedade com todos os afetados pelos efeitos da depressão Kristin em Portugal e agradeceu aos que "trabalham incansavelmente, dia e noite, para proteger vidas e restabelecer os serviços".

"A Europa está solidária com os Portugueses neste momento em que continuam a enfrentar as consequências da tempestade Kristin. Em nome do Parlamento Europeu, partilho da dor daqueles que perderam entes queridos e os meus pensamentos estão com todos os afetados", sublinhou a política maltesa numa nota na rede social X.

Numa publicação em português, Metsola agradeceu ainda "a todos os que trabalham incansavelmente, dia e noite, para proteger vidas e restabelecer os serviços".

"Não estão sozinhos", acrescentou na mesma publicação, onde identifica o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Também hoje a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, manifestou a Luís Montenegro "a mais profunda solidariedade" pelos mortos e danos da tempestade, assegurando que a UE "está pronta para apoiar a recuperação de Portugal através dos nossos mecanismos mais rápidos e eficazes".

Von der Leyen adiantou numa publicação na rede social X que o comissário europeu da Energia e Habitação, Dan Joergensen, "chega esta noite a Portugal para colaborar com as autoridades, que continuam a avaliar a dimensão total dos danos", numa visita que já estava prevista - focada nos temas no alojamento acessível e das interligações - e que incluirá agora esta dimensão.

Na quarta-feira, através da mesma rede social, Dan Joergensen indicou que o executivo comunitário está disponível para prestar apoio, bem como em "contacto estreito" com as autoridades em Portugal e com a Rede Europeia de Operadores de Redes de Transporte de Eletricidade devido aos cortes resultantes da tempestade.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.