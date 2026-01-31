Bispo madeirense de Leiria-Fátima manifesta solidariedade às vítimas da depressão Kristin

O bispo madeirense de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, dirigiu-se ontem, 30 de Janeiro, aos fiéis da Diocese, particularmente na Região Centro do país, para expressar solidariedade e apoio às vítimas da depressão Kristin, que causou destruição, feridos e perdas materiais significativas.

Na mensagem, sublinhou o sofrimento físico, emocional e espiritual provocado pelo fenómeno meteorológico, assegurando que “não estão sozinhos neste momento”.

D. José Ornelas destacou que a Diocese acompanha a situação através das paróquias e organizações locais, procurando oferecer apoio concreto e presença pastoral, em articulação com autoridades nacionais e locais, incluindo serviços de socorro e de reconstrução.

Para canalizar ajuda económica ou bens de primeira necessidade, a Diocese recomenda a colaboração através da Cáritas diocesana, seguindo as orientações publicadas nas plataformas digitais da instituição.

O bispo expressou, ainda, agradecimento às corporações de bombeiros, forças de segurança, protecção civil e outros organismos públicos e sociais que têm prestado assistência às populações afectadas, bem como aos grupos de jovens e voluntários que se uniram ao esforço de apoio. “É um sinal muito positivo de humanidade solidária que permanecerá na nossa memória coletiva”, salientou.

Um particular agradecimento aos grupos de jovens e mais adultos que estão a integrar o esforço de apoio, com aqueles que estão na primeira linha de intervenção.

D. José Ornelas concluiu a mensagem apelando à esperança cristã e à solidariedade entre os cidadãos, lembrando que cada gesto de ajuda, oração e presença amiga contribui para aliviar o sofrimento e reconstruir as comunidades afectadas.

A mensagem dedo bispo D. José Ornelas foi complementada pelo Santo Padre Leão XIV, que manifestou pesar pelas vítimas, uniu-se espiritualmente às famílias e rezou pelo esforço das autoridades e organizações civis e religiosas no socorro às populações. O Papa concedeu ainda uma bênção apostólica, pedindo conforto e esperança a todos, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima.