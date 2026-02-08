"Não será por mim que a legislatura será interrompida", diz Seguro
António José Seguro afirmou hoje que jamais será "um contrapoder" ou oposição, mas avisou que será um "Presidente exigente", assegurando que não será por si que a legislatura será interrompida".
No discurso de vitória, no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, Seguro foi questionado sobre a duração da legislatura e respondeu: "não será por mim que ela será interrompida".
"Prometi a lealdade e cooperação institucional com o Governo. Cumprirei a minha palavra. Jamais serei um contrapoder, mas serei um Presidente exigente com as soluções e com os resultados", enfatizou.