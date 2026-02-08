Costa felicitou Seguro e diz que portugueses demonstraram "apreço pela democracia"

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, felicitou hoje António José Seguro pela eleição como Presidente da República, considerando que os portugueses demonstraram "o seu apreço pela democracia, reafirmando Portugal como um pilar do humanismo europeu".

"Felicito António José Seguro pela sua eleição como Presidente da República Portuguesa e desejo-lhe os maiores sucessos no exercício do seu mandato. Os Portugueses demonstraram hoje o seu apreço pela Democracia, reafirmando Portugal como um pilar do humanismo europeu", disse António Costas numa mensagem na sua conta nas redes sociais.

António Costa sucedeu a António José Seguro como secretário-geral do PS em 2014. Na ocasião, Costa derrotou Seguro nas primárias do PS em 2014 com 67,7% contra 31,5% e seria o candidato socialista a primeiro-ministro.