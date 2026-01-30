Londres e Pequim preparam acordo para combater redes de imigração ilegal

Reino Unido e China assinaram ontem um acordo para partilhar informações e travar redes envolvidas na imigração ilegal para a Europa, anunciou o Governo britânico, durante a visita oficial do primeiro-ministro Keir Starmer a Pequim.

O pacto prevê uma cooperação direta com as autoridades chinesas para impedir que motores e equipamentos fabricados na China, usados em pequenas embarcações que atravessam o Canal da Mancha, cheguem às mãos de grupos criminosos.

Segundo Downing Street, o plano inclui a partilha de inteligência para mapear as rotas de fornecimento utilizadas pelos traficantes, bem como ações conjuntas com fabricantes chineses para evitar que empresas legítimas sejam enganadas.

A medida insere-se no esforço do Executivo britânico para reforçar o controlo fronteiriço e combater as travessias ilegais do Canal, uma das prioridades da política interna de Starmer.

"O objetivo é construir uma relação estratégica, estável e sustentada com a China", afirmou o primeiro-ministro britânico, no início da visita de quatro dias ao país asiático.

Depois de anos de tensão diplomática, o Reino Unido procura relançar a cooperação com Pequim em áreas práticas, como a segurança, o comércio e as alterações climáticas.

Starmer espera também que a reaproximação possa gerar oportunidades de negócio. São esperados vários acordos comerciais e de investimento ao longo da visita, que conta com uma comitiva de empresários e representantes de instituições culturais britânicas.

Apesar da abordagem diplomática, continuam por resolver divergências significativas entre Londres e Pequim em matéria de direitos humanos, nomeadamente sobre a repressão em Hong Kong, o tratamento da minoria étnica de origem muçulmana uigure, em Xinjiang, e a presença de empresas chinesas em setores sensíveis da economia britânica.

A imprensa estatal chinesa saudou a visita como o início de "um novo capítulo" nas relações bilaterais, sublinhando a disposição de Pequim para reforçar a confiança política e aprofundar a cooperação prática com o Reino Unido.