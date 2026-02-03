Porto do Funchal com posto de carregamento para viaturas eléctricas alimentado a energia solar

O porto do Funchal testou, esta semana, um novo posto de carregamento para viaturas eléctricas totalmente alimentado por energia solar. De acordo com nota à imprensa, o teste foi um sucesso e o equipamento foi instalado no âmbito do Projecto Shift2DC.

O posto funciona com corrente contínua (CC), mais eficiente e sustentável do que a tradicional corrente alternada (CA). "Por ter maior capacidade para acomodar soluções energéticas mais sustentáveis e ser mais eficiente, a Corrente Contínua é vista como o futuro para projectos de descarbonização dos portos, em que as operações vão estar sustentadas em carregamento de baterias, OPS, sistemas digitais e automatizados e energias renováveis integradas", explica a APRAM.

Pode parecer um pequeno passo, mas representa muito no caminho da transição energética. A instalação deste posto de carregamento com energia 100% renovável e em corrente contínua demonstra que estamos a passar das ideias para as acções concretas, reforçando o compromisso dos Portos da Madeira com soluções mais eficientes, sustentáveis e inovadoras. Paula Cabaço

Este foi um investimento que rondou os 35 mil, financiado na totalidade pelo Projeto Shift2DC, que irá responder às necessidades da APRAM – empresa tutelada pela Secretaria Regional de Economia – em termos de mobilidade eléctrica. “A APRAM tem vindo a reforçar o investimento em viaturas eléctricas, tanto ao nível dos automóveis como de empilhadoras, e este equipamento insere-se numa estratégia mais alargada, que visa tornar os portos regionais mais sustentáveis e eficientes”, acrescentou a presidente da APRAM, lembrando outros projectos que os Portos da Madeira estão envolvidos em termos de sustentabilidade, digitalização e descarbonização.

“Recentemente, promovemos uma auditoria energética, que analisou os nossos consumos energéticos e as características construtivas dos imóveis, com o objectivo de optimizar o nosso consumo energético, e concluímos também o Green Ports Madeira, que estudou soluções para a descarbonização dos três portos regionais (Funchal, Caniçal e Porto Santo) através da instalação de infraestruturas Onshore Power Supply (OPS), para o fornecimento de energia aos navios atracados”, explicou, destacando ainda o projecto DUAL, que vai monitorizar um conjunto de indicadores ambientais, e o protocolo de colaboração assinado com a Administração dos Portos de Sines e do Algarve.

O equipamento de carregamento de viaturas elétricas foi testado durante a assembleia-geral do SHIFT2DC, que decorreu no início da semana na Gare Marítima da Madeira. O projecto financiado pelo programa Horizon Europe, reúne 33 parceiros de 10 países, incluindo universidades, empresas, centros de investigação e entidades públicas, sob a coordenação do INESC TEC, e é dedicado à modernização das infraestruturas energéticas através da utilização de CC.