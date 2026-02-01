Montenegro faz "uma declaração" no final do Conselho de Ministros extraordinário

O primeiro-ministro fará uma declaração, após a reunião do Conselho de Ministros extraordinário, que arrancou pouco depois das 10:00, na residência oficial de Luís Montenegro, em Lisboa.

Antes das 10:00 e debaixo de chuvam, foram chegando a São Bento os vários ministros para a reunião convocada no sábado pelo primeiro-ministro e que tem na ordem de trabalhos analisar "a situação de calamidade, o acompanhamento e adoção de medidas de prevenção e assistência perante os eventos climatéricos extremos (incluindo os dos próximos dias) e a recuperação e reconstrução das zonas afetadas".

Às 09:58, o gabinete do primeiro-ministro emitiu uma nota a indicar que será Luís Montenegro a falar aos jornalistas no final da reunião, que não tem uma hora indicativa para terminar.

Menos de cinco minutos depois, Montenegro passava da residência oficial para o edifício onde vai decorrer a reunião extraordinária do Governo, dizendo apenas "bom dia" aos jornalistas que o aguardavam no Jardim de São Bento, sem responder se espera um Conselho de Ministros longo.