Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira apela à participação cívica

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira exerceu hoje o voto antecipado no âmbito da segunda volta das eleições presidenciais. Rubina Leal aproveitou para sublinhar a importância do envolvimento dos cidadãos neste acto eleitoral para a escolha do mais alto cargo do País.

Na ocasião, a presidente da ALRAM destacou o número expressivo de eleitores inscritos para votar neste dia, superior a 300 mil, salientando que uma elevada participação contribui para a redução da abstenção e para uma maior representatividade democrática do resultado eleitoral.

Por outro lado, Rubina Leal fez questão de deixar uma mensagem de solidariedade às populações afectadas pela depressão Kristin. Para além do voto de pesar já aprovado pelo Parlamento Madeirense, Rubina Leal endereçou uma missiva aos Presidentes das Câmaras Municipais mais atingidas, manifestando apoio institucional e proximidade para com as comunidades afectadas.