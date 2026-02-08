Paulo Raimundo foi rápido a votar e faz apelo à participação

O líder do PCP, Paulo Raimundo, foi hoje rápido a votar na segunda volta das presidenciais, porque "já estava decidido", e fez um apelo à participação dos cidadãos nas eleições.

"[Foi] rápido. Já estava decidido, foi chegar, cruzar e meter lá para dentro, como se costuma dizer", afirmou Paulo Raimundo, depois de votar em Alhos Vedros, na Moita, distrito de Setúbal.

Apesar do mau tempo nas últimas duas semanas, que fez 14 mortos e muitos estragos, em especial na região centro e levou ao adiamento da votação em pelo menos três concelhos, o secretário-geral do PCP pediu sentido de responsabilidade aos eleitores.

"Era bom que cada um assumisse também esta responsabilidade que tem, não desvalorizando a dimensão do problema, mas não perdesse esta oportunidade para poder votar", disse.

Para Paulo Raimundo, hoje "é um dia importante, um dia que apela às pessoas, à participação das pessoas na votação", apesar de muitos estarem impedidos, mas poderem fazê-lo dentro de uma semana.

Mais de 11 milhões de eleitores são hoje chamados a votar na segunda volta das presidenciais para eleger o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, em eleições realizadas com previsão de mau tempo, chuva e vento.

Disputam a segunda volta António José Seguro e André Ventura, três semanas depois do primeiro sufrágio em que foram os mais votados, em 18 de janeiro.

No primeiro sufrágio, Seguro obteve 31,1% dos votos e Ventura 23,52%, segundo o edital do apuramento geral dos resultados.