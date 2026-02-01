Cerca de 14% dos inscritos votaram até às 11:30 em Lisboa

1:30, é de 14,4%", disse o vice-presidente, Gonçalo Reis, em declarações aos jornalistas na Reitoria da Universidade de Lisboa, um dos sete locais de voto na Cidade Universitária.

À mesma hora no dia de voto antecipado da primeira volta das eleições presidenciais, que se realizou em 11 de janeiro, a taxe de adesão rondava os 17%, mas o autarca ressalva que, em termos absolutos, terão votado mais pessoas hoje, uma vez que o número de inscritos para votar antecipadamente em Lisboa aumentou cerca de 25% face à primeira volta.

De acordo com os dados da Câmara Municipal de Lisboa, estão inscritas 34.639 pessoas, mais 6.986 do que no dia 11 de janeiro. Dessas, 18.450 são munícipes de Lisboa.

"Revela que as pessoas tiveram uma boa experiência e, portanto, repetem e revela também que esta modalidade é cada vez mais conhecida do grande público. Isso é positivo", sublinhou Gonçalo Reis, que destacou e agradeceu o empenho de todas as equipas envolvidas no processo.

Na capital, o voto antecipado realiza-se em 118 secções e sete locais de voto, todos localizados na Cidade Universitária.

A administração eleitoral recebeu 308.501 inscrições de eleitores que pretendem exercer hoje o voto de forma antecipada em Portugal continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e Açores, mais 90 mil do que na primeira volta, segundo dados enviados à Lusa pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).