Iniciativa Liberal alerta para falência estrutural do sistema de saúde na Madeira

A Iniciativa Liberal (IL) Madeira considera alarmante que enfermeiros do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça se vejam obrigados a recorrer a declarações de escusa de responsabilidade, por falta de condições para exercer a sua profissão em segurança e para garantir cuidados de saúde de qualidade.

Segundo Gonçalo Maia Camelo, deputado da Iniciativa Liberal, "este não é um protesto simbólico, nem um capricho: é um sinal inequívoco de rutura do sistema". "Quando profissionais de saúde alertam formalmente para riscos clínicos e rejeitam responsabilidades impostas por más decisões estruturais, o problema não é dos profissionais — é do sistema e de quem o gere", sublinha o parlamentar citado em comunicado de imprensa.

Para a IL, esta situação reflecte falhas profundas e persistentes no Serviço Regional de Saúde, incluindo insuficiência de recursos humanos, organização deficiente dos serviços, sobrecarga contínua dos profissionais e impossibilidade de cumprimento das regras de segurança clínica.

Os liberais alertam que "profissionais exaustos, a trabalhar sistematicamente no limite, não são apenas um problema laboral — são um risco direto para os doentes e para a saúde pública".

Para o partido, "é particularmente grave que este cenário ocorra apesar do aumento contínuo do investimento público no sistema de saúde regional". "O problema já não é a falta de dinheiro, mas sim a má gestão, a ausência de planeamento estratégico e a recusa em reformar um modelo que está claramente esgotado", afirmou Gonçalo Maia Camelo.

Na mesma nota, a Iniciativa Liberal reafirma duas ideias centrais: primeiro, que o modelo de funcionamento e gestão da saúde na Região Autónoma da Madeira está esgotado.

Um sistema que depende sistematicamente de trabalho extraordinário, que não cumpre normas técnicas e de boas práticas, que reage apenas quando os profissionais chegam ao limite e que não consegue responder a qualquer imprevisto ou contrariedade, é um sistema estruturalmente falhado Gonçalo Maia Camelo

Segundo, que não basta aumentar o financiamento. "Sem reformas profundas e corajosas — no aproveitamento da capacidade, pública, social e privada, instalada e disponível, na organização dos serviços, na gestão de recursos humanos, na responsabilização das administrações e na avaliação de desempenho — o aumento da despesa apenas perpetua ineficiências e agrava erros e riscos".

"A insistência do Governo Regional numa narrativa de alegada normalidade e de sucesso contrasta com a realidade vivida diariamente nos serviços. As escusas de responsabilidade desmentem o discurso oficial e demonstram que o sistema está a falhar, precisamente, onde nunca poderia falhar: na capacitação dos profissionais e na segurança dos doentes", concluiu Gonçalo Maia Camelo.

Para a Iniciativa Liberal, ignorar estes sinais é "adiar um problema que se tornará cada vez mais grave, com consequências irreparáveis a curto, médio e longo prazo".