PSD anuncia que Madeira vai permitir mobilidade de professores por doença

No âmbito da discussão de um projecto de resolução da Iniciativa Liberal que recomenda ao Governo Regional uma alteração legal que permita os docentes colocados no continente ou nos Açores, mas com residência familiar na Madeira, possam requerer a mobilidade para escolas da nossa Região, o grupo parlamentar do PSD anunciou que esta medida já está a ser tratada e que até poderá ser implementada no próximo ano lectivo.

Primeiro, a deputada Carla Rosado (PSD) declarou que a prova de que a questão da mobilidade de docentes por motivo de doença não está esquecida ou ignorada pelo Governo Regional é que a própria Secretaria de Educação tem uma medida de correcção do problema que está em “fase adiantada” e até já foi colocada aos sindicatos do sector.

Depois, o líder parlamentar social-democrata, Jaime Filipe Ramos, veio reforçar a posição da sua bancada, referindo que não poderá votar contra a recomendação da IL pois é um assunto que já está a ser tratado pelo Governo Regional e que a matéria está a ser negociada com os sindicatos. “Esta iniciativa já foi tomada pelo Governo, está a ser negociada pelos sindicatos, apontem baterias para outras áreas. Tranquilizem-se. Incomoda muito à oposição que o Governo dialogue com os sindicatos. Esta matéria é justa, está a ser acautelada pelo Governo e esperemos que seja uma realidade já no próximo ano lectivo”, disse o chefe da bancada ‘laranja’.

Jaime Filipe Ramos acusou os partidos da oposição de procurarem confundir a opinião pública e recordou que “foi este governo do PSD, juntamente com o CDS, que foi pioneiro na recuperação do tempo de serviço” dos professores.