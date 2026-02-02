Fraternidade dos seguidores de Lefebvre anuncia ordenação de mais bispos

A Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX), conhecida como os 'lefebvrianos', anunciou hoje a sua vontade de ordenar novos bispos sem a aprovação do Vaticano, em desafio aberto ao papa Leão XIV.

O superior da Fraternidade, Davide Pagliarani, divulgou, durante um ato público em França, a sua decisão de confiar aos seus bispos novas ordenações episcopais em o1 de julho, segundo um comunicado desta congregação sediada em Menzingen, na Suíça.

A realizar-se, a ordenação dos bispos - uma competência pontifícia - representaria uma nova rutura com Roma depois de aos de tentativa de aproximação das partes.

A Fraternidade foi fundada em 1970 pelo bispo francês Marcel Lefebvre como uma associação tradicionalista, em recusa frontal às aberturas do Concílio Vaticano II (1962-1965).

Em 1988, Lefebvre iniciou um autêntico cisma ao ordenar quatro bispos sem a autorização do papa, o que levou João Paulo II a excomungá-los.

O superior da FSSPX pediu em agosto uma audiência a Leão XIV para expor "irmãmente" a situação da fraternidade

Pagliarini avançou a sua intenção de dar "explicações" sobre a sua decisão e a situação da Fraternidade.

Esta ameaça 'lefebvriana' foi feita aperar de Leão XIV ter dado sinais de apaziguamento com os setores mais conservadores da Igreja, como permitir uma missa em latim, na basílica de São Pedro.