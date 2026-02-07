Marcos Freitas e Fu Yu avançam no Top 16 europeu de ténis de mesa

Os portugueses Marcos Freitas e Fu Yu apuraram-se hoje para os quartos de final do Top 16 Europeu de ténis de mesa, derrotando ambos adversários muito mais cotados no atual ranking mundial.

Marcos Freitas (12.º atleta do ranking europeu) ganhou ao sueco Truls Moregard por 3-1 - o adversário do madeirense é o número um europeu e número quatro mundial, vice-campeão olímpico em singulares e por equipas, e vice-campeão do mundo de singulares.

Os parciais do jogo foram de 9-11, 11-9, 11-9 e 11-4.

Nos quartos de final, o olímpico português vai defrontar o germânico Benedikt Duda, quinto jogador do ranking da Europa.

Fu Yu (11.ª) obteve um triunfo categórico por 3-0 frente à francesa Prithika Pavade (sétima), medalha de bronze no Mundial de 2024 com a seleção da França e no Europeu de 2024 em pares mistos. Os parciais foram de 11-8, 11-5 e 14-12.

A outra portuguesa, Jieni Shao (nona) não ultrapassou a austríaca Sofia Polcanova, segunda do ranking e campeã europeia em 2022 e 2024, tendo perdido por 3-0 nos oitavos de final.

Os parciais registados foram de 11-5, 11-7 e 11-8.