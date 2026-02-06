Tribunal ordena libertação de Fernando Madureira após dois anos de preventiva

O Tribunal de 1.ª Instância ordenou hoje a libertação imediata de Fernando Madureira, condenado no âmbito da Operação Pretoriano, por este ter atingido o tempo máximo de prisão preventiva.

Apesar do antigo líder da claque dos Super Dragões ter sido condenado a três anos e quatro meses de prisão, a decisão ainda não transitou em julgado, mantendo-se a possibilidade de o arguido recorrer da sentença.

Na sequência da decisão, Fernando Madureira fica agora sujeito a medidas de coação menos gravosas, tendo de se apresentar duas vezes por semana às autoridades policiais, enquanto o processo prossegue os seus trâmites legais nas instâncias superiores.

A detenção de Fernando Madureira completa dois anos este sábado, prazo que corresponde ao limite legal da prisão preventiva, motivo que sustentou a decisão judicial agora tomada.