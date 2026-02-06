Santarém adia votação nas presidenciais em duas secções para 15 de Fevereiro

A votação em duas secções do concelho de Santarém para o segundo sufrágio das eleições presidenciais de 2026 foi adiada para 15 de fevereiro devido à situação de calamidade decretada no município.

As secções afetadas são a Secção de Voto n.º 3 da Freguesia de São Vicente do Paúl, instalada na Escola Primária de Reguengo do Alviela, e a Secção de Voto n.º 13 da União de Freguesias da Cidade de Santarém, localizada na Delegação da Junta de Freguesia em Santa Iria da Ribeira de Santarém.

Em edital assinado pelo presidente da autarquia, João Leite, a que a Lusa teve acesso, o município informa que a "situação de calamidade decretada para o concelho" compromete "as condições de segurança, acessibilidade e funcionamento regular das assembleias e secções de voto", impossibilitando a realização da votação no dia inicialmente previsto, 08 de fevereiro.

Segundo o edital, a votação nestes dois locais fica remarcada para 15 de fevereiro, mantendo-se inalterado o processo eleitoral nas restantes assembleias e secções do concelho.

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 08 para 68 concelhos, voltando a ser prolongada até 15 de fevereiro.