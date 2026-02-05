Câmara de Alcácer do Sal adia para dia 15 eleições presidenciais

As eleições presidenciais vão realizar-se em Alcácer do Sal no próximo dia 15 deste mês, por não estarem "reunidas as condições de segurança necessárias" para o ato eleitoral decorrer este domingo, anunciou hoje a câmara municipal.

Em comunicado, este município, localizado no distrito de Setúbal, que se encontra em situação de calamidade até domingo, devido às cheias provocadas pelo mau tempo, disse ter decidido adiar as eleições para a presidência da República em articulação com as entidades competentes.

"E no estrito cumprimento do enquadramento legal aplicável nos concelhos em estado de calamidade, tendo em conta as recomendações das autoridades responsáveis pela proteção civil", acrescentou.