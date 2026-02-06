Estradas afectadas por submersões e interdições em 15 concelhos do distrito de Santarém

Noventa e quatro estradas, nacionais, municipais e rurais estão afetadas por submersões, interdições ou inundações em 15 dos 21 concelhos do distrito de Santarém, devido à chuva e à subida do Tejo e afluentes, informou a Proteção Civil.

Segundo o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo, os concelhos mais afetados incluem Santarém, Cartaxo, Golegã, Benavente, Almeirim, Chamusca, Alpiarça, Abrantes, Constância, Torres Novas, Sardoal, Tomar, Alcanena, Entroncamento e Salvaterra de Magos.

Em Santarém, permanecem submersas a EN365-4 (Ponte de Alcaides), Ponte do Alviela (EN365), cais da Ribeira, EM1348 (Vale de Figueira), Estrada do Livramento (Pernes), acesso à Quinta da Califórnia, EN365 (Ponte do Celeiro), ruas da Ribeira, Azoia de Baixo (Rua dos Xendros), Av. Padre Fernando Martins -- Vaqueiros/Louriceira de Alcanena, Estrada Principal Baixinho, Quinta de Cabanos (Vale Flores/Belida), EN3 (Ponte da Asseca) e EN365 (Alcanhões/Assacaias).

Em Salvaterra de Magos, permanecem submersos o acesso à Ponte Rainha Dona Amélia, o cruzamento da Rua Alves Redol com a Estrada do Escaroupim, a estrada entre o Parque de Campismo e Muge e o acesso à Ponte Romana.

No Cartaxo, continuam inundadas a EN114-2 (Setil--Ponte do Reguengo), EN3-2 (Ponte do Reguengo--Valada), Rua Prof. Fernando Jaime Soares da Costa (Vila Chã de Ourique--EN114-2) e EM587 (Lanço 3 Pontas/Vale de Santarém), estando isoladas as povoações de Setil, Valada e Palhota.

Na Golegã, condicionamentos persistem no CM1 (Estrada dos Lázaros), EN365 (Pombalinho--Vale de Figueira), campos agrícolas inundados, estrada da Cholda parcialmente submersa, EM572 (São Caetano--Quinta da Cardiga--Vila Nova da Barquinha) com ponte em risco, CM7 (Pombalinho/EN365), Estrada do Burnel, CM30 (Rabo dos Cágados), EN365 (Golegã--Broa), EN243 (Dique dos Vinte) e ruas como Rua do Campo, Rua São Lourenço e José Farinha Relvas.

Em Chamusca, mantêm-se interditas a ligação fluvial Arripiado--Tancos, Estrada 16 de Setembro (Chamusca/Vale de Cavalos), Estrada das Covas Fundas (Ulme), Estrada de Vale Flores (Parreira), Estrada do Gavião (Chouto) e EN118 (Chamusca/Vale de Cavalos, alternativa via Ulme).

Em Alpiarça, continuam submersas ou interditas EN368 (Alpiarça--Tapada), EM1391, Estrada Rural A1 -- Reserva Cavalo Sorraia -- ETAR Almeirim, EM1369 (Estrada do Meio), Estrada do Mouchão do Inglês, Parque do Carril, EM1368, EN368-1 (Vale de Cavalos--Lagoalva), EM1370-1 (Casalinho--Frade de Cima), Rua João Sousa Falcão (EN368), ER A3 (Rua do Matadouro--Pte. Casal Branco) e ER A4 (EM1368--Pte. Touco).

Na Azambuja, permanece isolada a estrada Carvalhos/Manique do Intendente, interdito o acesso à Maçussa e submersas a EN3-2 (Azambuja/Valada) e a estrada Azambuja--Virtudes, com taludes do Rio Ota e Rio de Alenquer a cederem em Vila Nova da Rainha.

Em Benavente, continuam submersas EM1456 (Benavente--Reta do Cabo), Rua Rio do Almansor -- Parque Ribeirinho, Rua 1.º de Maio -- Estrada dos Alemães/N119, EM515 (Benavente/Barrosa), EN118 (Convento de Jericó, Caminho Del Rey, Pontão Estrada Real e Benavente/Salvaterra de Magos).

Em Almeirim, permanecem cortados dois troços entre a Ponte de Benfica do Ribatejo e a EN114, submersas a EM1390, ER A6 (Foros de Benfica--Muge), EM581 (zona industrial), EM583 (Estrada da Barreira Branca -- Fazendas) e EN114 (Almeirim--Tapada).

Em Abrantes, mantém-se submersa a estação de canoagem de Alvega, existindo também movimentos de massa na EN358-2 e várias ruas/interseções estão interditas, incluindo EN118 (R.S. do Tejo -- Pego/Tramagal/Alvega--Gavião) e EN2 (R.S. do Tejo--Bemposta).

No Entroncamento, a EM1179 permanece submersa, em Constância, a água cobre o parque de estacionamento, a Rua do Tejo, EM do Campo (Santa Margarida--Tramagal) e a zona ribeirinha.

Em Torres Novas, mantêm-se submersas a EM570, Casal da Pinheira/Ribeira Ruiva e o acesso ao Moinho da Cova -- Ponte, além da estrada Braquenizes. No Sardoal, continuam inundadas a área de lazer da Lapa, a estrada São Domingos--Brescovo e a EM Mivaqueiro--Salgueiral. Em Tomar, persistem submersos o caminho municipal 1134 (Charneca do Maxial) e a Avenida António Fonseca Simões.

Em Alcanena, permanece submersa a estrada entre Olhos de Água e o Carsoscópio.

A Proteção Civil alerta para o risco de novas inundações, transbordos e instabilidade de vertentes, recomendando retirar bens de zonas inundáveis, proteger animais, evitar travessias de vias alagadas e seguir informações oficiais.

O Plano Especial de Emergência para Cheias na bacia do Tejo foi ativado em nível amarelo no dia 24 de janeiro de 2026 e elevado para alerta vermelho na quinta-feira, face ao agravamento dos caudais e risco extremo de inundações, segundo a Proteção Civil.