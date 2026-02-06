Educação e cultura como motores de afirmação das regiões da Macaronésia

A deputada do Juntos Pelo Povo (JPP) que integra as X Jornadas Parlamentares Atlânticas em representação da Região, que decorrem em Cabo Verde, destaca “a união do grupo de trabalho na construção de um documento final que, mais do que teórico, constitui um impulso à concretização de medidas e estratégias partilhadas para o bem-estar das populações das regiões da Macaronésia”.

Mariusky Spínola, relatora do grupo de trabalho 'Educação, Cultura e Bem-Estar Social', enaltece a “união de todos” os deputados que integram a representação da Região “na procura do bem comum, deixando de lado as ideologias partidárias que, não raras vezes, condicionam a concretização de um objetivo coletivo maior e mais consentâneo com as necessidades das populações”.

A deputada do JPP destaca “a importância acrescida da educação e da cultura como instrumentos essenciais de desenvolvimento, valorização e bem-estar das comunidades, coexistência harmoniosa e respeito pelas diferenças culturais, promoção do elevador social e afirmação das regiões ultraperiféricas num contexto universal de profunda incerteza”.

O grupo de trabalho destacou como pilares centrais a criação de redes educativas, a inovação digital, a cidadania, a mobilidade de professores e estudantes, a igualdade de género, os programas de prevenção e combate às dependências, a saúde mental, a habitação e o envelhecimento demográfico.

Para além de Mariusky Spínola, a Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM) esteve representada neste grupo de trabalho pelas deputadas Cláudia Perestrelo (PSD) e Sara Madalena (CDS).